(Adnkronos) – Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte lungo l'autostrada Napoli-Salerno, all'altezza di Torre del Greco. Un altro agente è rimasto ferito. La vittima aveva 47 anni. In fase di accertamento le cause dell'incidente mortale.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Napoli, grave incidente in autostrada: morto poliziotto di 47 anni
(Adnkronos) – Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte lungo l'autostrada Napoli-Salerno, all'altezza di Torre del Greco. Un altro agente è rimasto ferito. La vittima aveva 47 anni. In fase di accertamento le cause dell'incidente mortale.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.