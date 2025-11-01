spot_img
Napoli, grave incidente in autostrada: morto poliziotto di 47 anni

(Adnkronos) – Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte lungo l'autostrada Napoli-Salerno, all'altezza di Torre del Greco. Un altro agente è rimasto ferito. La vittima aveva 47 anni. In fase di accertamento le cause dell'incidente mortale.  
