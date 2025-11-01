Meteo, inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo: fino a 24°C a Roma, 18°C a Milano

(Adnkronos) – Novembre inizia con temperature sopra la media e qualche piovasco: precipitazioni all’estremo Sud e a carattere sparso al Nord nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, mentre domani una nuova perturbazione atlantica porterà un po’ di maltempo al settentrione e sull’Alta Toscana. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che al di là di questi fenomeni del weekend, e di qualche rovescio residuo lunedì al Sud e sul Medio Adriatico, il tempo dovrebbe essere in prevalenza soleggiato almeno fino al 10 novembre con temperature ben sopra la media del periodo: già in questo weekend, si toccheranno 24°C a Roma, Terni, Benevento e Foggia, 23°C a Napoli e Macerata, 22°C anche sulla riviera romagnola, dove non sembrerà di essere a novembre ma ad inizio maggio. Toccheremo 18°C a Milano, almeno 4-5°C oltre la media del periodo. In sintesi, è sempre più difficile fare il cambio dell’armadio: il piumino e i berretti che avevamo tirato fuori dai cassetti, saranno di nuovo d’impiccio da Nord a Sud, salvo nelle prime ore del mattino. Nel dettaglio, dal punto di vista meteo, le prossime ore vedranno ancora un po’ di instabilità all’estremo Sud e, a macchia di leopardo, al Nord; sulle regioni centrali il tempo sarà perlopiù buono e con un accenno subitaneo, istantaneo, di 'Novembrata a Roma': la massima della Capitale è prevista schizzare a 24°C. Il giorno della Commemorazione dei Defunti sarà, come spesso accade, grigio e piovoso al Nord e sul parte del Centro: lacrime dal cielo per ricordare i nostri cari scomparsi. Le piogge saranno più intense sul Nord-Ovest fino alle prime ore del mattino poi dal pomeriggio sul Nord-Est e in Toscana. Questo fronte perturbato scivolerà velocemente verso sud-est lunedì con qualche residuo rovescio sul Medio Adriatico e al Sud, poi arriverà l’Estate di San Martino in anticipo di una settimana: quest’anno invece che dall’11 novembre, avremo sole e clima mite dal 4 novembre, giorno di San Carlo Borromeo. In conclusione, nonostante manchino meno di 2 mesi al Santo Natale, ecco che Novembre inizia con le solite definizioni da Riscaldamento Globale: 'Novembrata' ed 'Estate di San Martino', la prima a ricordare una fase calda ed anomala un po’ come l’Ottobrata ma durante l’undicesimo mese dell’anno, la seconda (Estate di San Martino) a ricordare quel periodo più tiepido legato alla “leggenda del mantello”. San Martino, trovando un povero infreddolito, tagliò il suo mantello militare a metà per condividerlo con l’uomo in difficoltà: subito dopo questo gesto di carità, il cielo si schiarì e il freddo cessò, come se fosse tornata l'Estate, dando il nome a questo periodo. Ormai con i cambiamenti climatici è sempre Estate! Prestiamo comunque attenzione alle piogge di domenica al Nord e su parte del Centro; in seguito progettiamo pure delle gite fuori porta last minute: la prima decade di Novembre sarà decisamente mite.
NEL DETTAGLIO
Sabato 1. Al Nord: nuvoloso con qualche pioviggine isolata. Al Centro: soleggiato a tratti velato. Al Sud: piovaschi in Calabria e messinese.
Domenica 2. Al Nord: nuova perturbazione con piogge. Al Centro: nuvoloso, qualche pioggia sull’ Alta Toscana. Al Sud: stabile.
Lunedì 3. Al Nord: migliora. Al Centro: rovesci sulle adriatiche. Al Sud: rovesci sparsi.
Tendenza: arriva l’Estate di San Martino in anticipo di una settimana.
Meteo, inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo: fino a 24°C a Roma, 18°C a Milano
