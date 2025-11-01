(Adnkronos) – "Chissà se prima o poi verrai su questa pista…". A Ballando con le stelle, alla fine, arriva la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli. La cantante, concorrente nello show condotto da Milly Carlucci, da settimane si lamenta per il trattamento che le riserva la giuria, ritenuta eccessivamente severa e poco coerente. La cantante, dopo l'esibizione nella sesta puntata, si rivolge in particolare a Lucarelli: "Devi provare per capire quanto sia difficile…", dice. "Io faccio la giudice. L'1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma…", dice la giurata rivendicando la correttezza di valutazioni passate. "C'è stata tanta pubblicità e mi sono scordata come hai ballato. Nell'incertezza, dico che hai ballato benissimo", aggiunge. Marcella Bella si rivolge anche a Carolyn Smith, president di giuria: "Stimo moltissimo Carolyn, per questo quando mi dà un voto basso è un colpo al cuore". "Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10", la replica. Alla fine, l'unica sufficienza arriva da Guillermo Mariotto, che vota 7. Tutti gli altri giudici si tengono sotto la sufficienza
Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: “Vieni in pista”
