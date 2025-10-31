X Factor, tensione alle stelle tra Giorgia e Achille Lauro sul finale del secondo Live

(Adnkronos) – Si è chiuso con un momento di alta tensione tra la conduttrice Giorgia e il giudice Achille Lauro il secondo Live di X Factor 2025, che ha visto l’eliminazione di Amanda. I due sono stati protagonisti di un acceso scambio durante la fase di eliminazione. Chiamato a decidere chi eliminare tra Amanda (team Jake La Furia) e Michelle (team Francesco Gabbani), Lauro ha chiesto di essere l’ultimo a votare, invitando la collega Paola Iezzi a esprimersi prima di lui. Una richiesta che ha subito trovato l’opposizione di Giorgia, determinata a rispettare l’ordine stabilito dalla produzione. “Ti chiedo di seguire l’ordine previsto”, ha detto con fermezza la conduttrice, cercando di mantenere il controllo della situazione. Lauro, però, è rimasto irremovibile: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”, ha dichiarato, provocando evidente imbarazzo in tutto lo studio. Con un sorriso forzato, Giorgia ha ceduto alla pressione e ha passato la parola a Paola Iezzi, permettendo a Lauro di guadagnare tempo e posizionarsi strategicamente per ultimo nel voto. Il gesto di Lauro non è passato inosservato al pubblico televisivo del talent, che sui social ha reagito con un’ondata di critiche nei confronti del giudice e di solidarietà per la conduttrice. Con commenti come: “Lauro non ti permettere mai più di rispondere male a Giorgia”. O ancora: “Lauro paraculo che aspettava il voto di Paola per andare al tilt. Giorgia la prossima volta fagli un acuto e caccialo dalla sedia”.

