(Adnkronos) – Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 10.30, presso la nuova Aula Magna della Torre Rossi, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università Lum Giuseppe Degennaro. L’appuntamento di quest’anno riveste un significato particolarmente importante poiché ricorre il 25° anniversario del riconoscimento ufficiale della Lum da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel corso della Cerimonia, la nuova Aula Magna verrà intitolata al fondatore della Lum, il senatore Giuseppe Degennaro, in memoria della sua visione e il suo straordinario contributo alla crescita dell’ateneo. Ospite della cerimonia Jean Bouquot, presidente Ifac (International federation of accountants), che offrirà un contributo di alto profilo scientifico e istituzionale.
Università Lum, venerdì 7 novembre cerimonia di inaugurazione anno accademico
