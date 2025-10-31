(Adnkronos) – “La space economy è sempre più un settore trainante del Made in Italy, su cui sin dall'inizio abbiamo investito, realizzando anche la prima legge nazionale sullo spazio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2025, iniziativa promossa dall'Ipse, Intergruppo parlamentare per la Space Economy, al Pirelli HangarBicocca di Milano. “Abbiamo -sottolinea Urso- grandi imprese, attori internazionali, pensiamo anche al recente accordo strategico tra Leonardo, Airbus e Thales che realizza un vero campione europeo, capace di competere a livello globale, di assicurare l'autonomia strategica europea sullo spazio, ma anche centinaia di piccole e medie imprese che lavorano in 15 distretti industriali del nostro territorio, al Nord, in regioni del Centro e nel Sud del nostro Paese. Lo spazio -conclude il ministro- unisce l'Italia e ne assicura il futuro tecnologico”.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Spazio, Urso: “Settore sempre più trainante trainante del Made in Italy”
(Adnkronos) – “La space economy è sempre più un settore trainante del Made in Italy, su cui sin dall'inizio abbiamo investito, realizzando anche la prima legge nazionale sullo spazio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2025, iniziativa promossa dall'Ipse, Intergruppo parlamentare per la Space Economy, al Pirelli HangarBicocca di Milano. “Abbiamo -sottolinea Urso- grandi imprese, attori internazionali, pensiamo anche al recente accordo strategico tra Leonardo, Airbus e Thales che realizza un vero campione europeo, capace di competere a livello globale, di assicurare l'autonomia strategica europea sullo spazio, ma anche centinaia di piccole e medie imprese che lavorano in 15 distretti industriali del nostro territorio, al Nord, in regioni del Centro e nel Sud del nostro Paese. Lo spazio -conclude il ministro- unisce l'Italia e ne assicura il futuro tecnologico”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.