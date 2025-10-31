(Adnkronos) –
Jannik Sinner batte Ben Shelton a Parigi e vola in semifinale del Masters 1000 francese. Nel corso del match, un momento di tensione tra l'azzurro e il suo staff non è passato però inosservato. Durante il secondo set, il numero 2 del ranking Atp ha subito trovato il break, subendo poi il controbreak immediato dell'americano. Proprio in questo momento, l'unico di difficoltà nel suo match, Jannik si è avvicinato al suo angolo e ha usato toni severi: "Faccio il break e nemmeno vi alzate" sembrerebbe aver detto l'azzurro verso i suoi, voltandosi poi per tornare in campo. In occasione del cambio campo, dunque, Jannik si è rivolto così al team. In quel momento, le telecamere sono andate su coach Darren Cahill, ma a giudicare dallo sguardo di Sinner il riferimento era a una generale scarsa partecipazione dei suoi al match. Tornato a giocare, l'azzurro ha chiuso la partita con un doppio 6-3. Stavolta sì, spinto anche dall'angolo, con cui ha festeggiato il successo.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”
Sinner, vittoria contro Shelton e rimprovero allo staff: “Nemmeno vi alzate”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.