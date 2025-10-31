Russia, contro l’Ucraina i missili da crociera ‘segreti’ che fecero infuriare Trump

(Adnkronos) – Anche i missili 'segreti' russi lanciati contro l'Ucraina. Negli ultimi mesi la Russia ha infatti attaccato i territori di Kiev con un missile da crociera il cui sviluppo – allora segreto – spinse Donald Trump nel 2019 ad abbandonare il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces) un patto sul controllo delle armi nucleari siglato da Donald Reagan e Mikhail Gorbaciov nel 1987. A riferirne è il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dando così la prima conferma dell'utilizzo del missile 9M729 in combattimento. La Russia ha lanciato contro l'Ucraina il missile – che può trasportare una testata nucleare o convenzionale e ha una gittata di 2.500 km – 23 volte da agosto, ha dichiarato un alto funzionario ucraino alla Reuters, citata dal Guardian. L'Ucraina ha anche registrato due lanci del 9M729 da parte della Russia nel 2022, ha precisato la fonte. Intanto il Financial Times, citando fonti informate, ha svelato le ragioni per le quali il summit tra Trump e Putin sarebbe saltato. L'Amministrazione Usa avrebbe infatti deciso di cancellare l'incontro tra il presidente americano e il leader del Cremlino per le rigidità russe nelle richieste rispetto all'Ucraina. La decisione sarebbe stata presa dopo una telefonata tesa tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Al termine del colloquio Rubio avrebbe quindi informato Trump che la Russia non era seriamente intenzionata a negoziare un accordo.

