Pietrangeli, risposta a Panatta con polemica: “Non sei l’unico ad aver vinto a Parigi”

(Adnkronos) – "Carissimo Adriano, ma che ti succede? Leggo questa tua intervista pubblicata oggi, sul Venerdì di Repubblica, dove affermi che la gente ti 'rompe le p…. con 'sta storia che sono rimasto l'unico ad aver conquistato il torneo di Parigi'. Annamo bene… per carità, è vero che non sto bene e che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello. Proprio da te poi, che dicesti tempo fa: 'lasciate in pace Pietrangeli, che ha novant'anni'". Lo pubblica oggi Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro, su Supertennis.tv. "Oh, non mi ribattere: 'è la gente che lo dice…', oppure che la giornalista ha capito o scritto male. Certo, in quest'ultimo caso, pazienza e lo sappiamo che i giornalisti eccetera eccetera…). Ma, nel primo caso, avresti dovuto correggere. E se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto, giusto per dirlo alla famosa gente…) allora vuoi stravincere". "Capisco pure che non avevi voglia – aggiunge Pietrangeli – che ti stavi annoiando (come scritto più volte nel corso dell'articolo), però dai: non me lo dovevi fare. PS: ho un suggerimento. Visto che ti annoi, ti mando il mio libro, e tu mandami il tuo. Che ne dici? Come la classica mela, un libro al giorno toglie il medico da torno. Adriano: qui a Roma piove. Quindi rimandiamo va…".

