Morta la ragazza scomparsa a Siena, il corpo trovato su un tetto

(Adnkronos) – È stata trovata senza vita questa mattina Miriam Oliviero, la giovane di 24 anni residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa lo scorso martedì. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Le ricerche si erano concentrate nell'area di piazza del Campo dopo che il telefono cellulare della 24enne era stato geolocalizzato proprio nella zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia. L'ultimo contatto risaliva alle 13.50 di martedì 28 ottobre, quando la ragazza aveva chiesto ai genitori come fare in caso di un ritardo al lavoro, previsto per le ore 15 alla biblioteca comunale di Monteroni. Poi, il nulla. "Non aveva più un centesimo, quindi se si è allontanata lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno – avevano detto allarmati i genitori subito dopo -. Forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà".

