(Adnkronos) – Sono iniziati i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta sulla Cristoforo Colombo in un tragico incidente avvenuto una settimana fa. La cerimonia si svolge nella Basilica di San Pietro e Paolo all'Eur. Nelle immagini, l'arrivo della bara bianca per la funzione.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Manovra, SoloAffitti: “Aumento cedolare pesa 60 euro ma proprietari tornano ad affitto residenziale”
Incidente sulla Colombo, l’arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci
(Adnkronos) – Sono iniziati i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta sulla Cristoforo Colombo in un tragico incidente avvenuto una settimana fa. La cerimonia si svolge nella Basilica di San Pietro e Paolo all'Eur. Nelle immagini, l'arrivo della bara bianca per la funzione.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.