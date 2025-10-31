Incidente sulla Colombo, l’arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci

spot_img
(Adnkronos) – Sono iniziati i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta sulla Cristoforo Colombo in un tragico incidente avvenuto una settimana fa. La cerimonia si svolge nella Basilica di San Pietro e Paolo all'Eur. Nelle immagini, l'arrivo della bara bianca per la funzione. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

