Il principe Andrea cancellato dall’elenco ufficiale dei nobili britannici

(Adnkronos) – Il nome del principe Andrea non appare più nell'elenco ufficiale dei nobili britannici conservato presso il Crown Office. Lo riporta Sky news spiegando che, in qualità di Lord Cancelliere, David Lammy è responsabile dell'elenco dei nobili britannici. Ieri sera re Carlo ha emesso un mandato reale a Lammy, chiedendogli di rimuovere Andrea dall'elenco. Buckingham Palace ha annunciato ieri che il principe Andrea ha perso il suo titolo reale e lascerà il Royal Lodge. "Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor", si legge nella nota. "Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere, ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e si trasferirà in un’altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico – recitava la nota -. Le loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso". Secondo quanto riferito dalla Bbc, il principe Andrea si trasferirà in una proprietà privata della tenuta di Sandringham, nel Norfolk, il cui mantenimento sarà a carico del re. Sky News apprende che anche la sua ex moglie, Sarah Ferguson, lascerà la residenza di Windsor che condivideva con lui. Ferguson, sposata con Andrea dal 1986 al 1996, dovrà ora trovare una sistemazione autonoma. La (ex) duchessa di York aveva già perso il suo titolo ufficiale all'inizio del mese in seguito alla rinuncia di Andrea agli altri titoli.

