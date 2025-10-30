Vaccini, ‘Un modo per prendersi cura di sé’, campagna Gsk rivolta agli adulti

(Adnkronos) – Mangiare in modo equilibrato, praticare attività fisica e dormire a sufficienza sono abitudini essenziali per mantenersi in salute. Tuttavia, anche uno stile di vita sano può non essere sufficiente a proteggere da virus e batteri. E' per questo motivo che le vaccinazioni rappresentano un pilastro fondamentale della prevenzione, e non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Per promuovere la consapevolezza dell'importanza della prevenzione anche in età adulta, Gsk lancia la nuova campagna informativa 'Vaccinarsi: un modo per prendersi cura di sé', autorizzata dal ministero della Salute. Dal 2 novembre – informa la farmaceutica in una nota – l'iniziativa sarà diffusa attraverso una strategia di comunicazione multicanale che include radio, televisione, web e manifesti nelle città di Roma, Milano e Napoli. La campagna si propone di incoraggiare gli adulti a consultare il proprio medico per conoscere le vaccinazioni disponibili e proteggere la propria salute. "Ci sono molti modi per prendersi cura di sé come fare sport, mangiare sano e vaccinarsi. La vaccinazione è uno degli strumenti di prevenzione più efficaci che abbiamo a disposizione – afferma Silvia La Rosa, responsabile Divisione Vaccini Gsk Italia – Proteggersi attraverso i vaccini significa prendersi cura di sé ed investire nel proprio benessere a lungo termine riducendo il rischio di malattie e complicanze". Questo a maggior ragione in un Paese, come l'Italia, che invecchia sempre di più. La vaccinazione nell'età adulta assume quindi un ruolo cruciale per preservare il benessere e favorire un invecchiamento in salute e attivo. "Le vaccinazioni – osserva Barbara Grassi, direttore medico e scientifico Gsk Italia – offrono infatti protezione contro patologie potenzialmente molto gravi, in particolare nelle persone più vulnerabili, come gli anziani o chi convive con fragilità. E' importante che gli adulti, così come i bambini, comprendano il valore di prendersi cura di sé anche attraverso l'immunizzazione". Conclude La Rosa: "La nostra nuova campagna mira a sensibilizzare la popolazione sul tema delle prevenzione e a promuovere un dialogo informato con il medico di fiducia".
Vaccini, ‘Un modo per prendersi cura di sé’, campagna Gsk rivolta agli adulti
