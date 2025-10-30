Sogesid, nel 1° semestre produzione +11,7%, Ebitda torna positivo

(Adnkronos) – Sogesid chiude il primo semestre 2025 in crescita significativa: il valore della produzione raggiunge 29,1 milioni di euro, in aumento dell’11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato è trainato da servizi tecnici e di ingegneria (+2,25 milioni), linea dissesto idrogeologico (+1,82 milioni) e da incrementi nelle attività acque, porti e assistenza tecnica per Mase e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. È quanto emerge dalla Relazione Semestrale 2025. Struttura economico-finanziaria solida: il totale attivo sale a 179,6 milioni di euro, il patrimonio netto si attesta a 43,6 milioni e la liquidità disponibile raggiunge 26,5 milioni. La marginalità migliora, con Ebitda positivo per la prima volta dopo diversi esercizi (524mila euro), risultato operativo di 368mila euro e avanzo di periodo di 206mila, in netto miglioramento rispetto al disavanzo del 2024. I costi della produzione crescono del 7,5%, principalmente per l’aumento del personale (+29 unità) e dei servizi. La dotazione organica prevista a fine anno è di circa 520 unità, inferiore rispetto alle stime di budget, con una riduzione dei costi del personale rispetto alle previsioni. Le prospettive per la chiusura del 2025 sono positive: si stima un valore della produzione superiore a 71 milioni di euro e un margine operativo lordo in crescita dell’88,5%. Il risultato netto atteso è di 1,15 milioni, confermando il trend di rafforzamento industriale e gestionale. L’obiettivo è quello di rendere Sogesid un punto di riferimento concreto per le Amministrazioni Centrali e non solo, sui temi ambientali, dal dissesto alla transizione verde. Per Roberto Mantovanelli, presidente Sogesid, “i risultati raggiunti nel primo semestre confermano la recente svolta di Sogesid e sono motivo di grande soddisfazione per tutta la struttura. L’incremento della produzione e il miglioramento degli indicatori economici testimoniano l’impegno e la competenza delle nostre persone. Siamo consapevoli che questo è solo il primo passo di un percorso ambizioso: la strada da percorrere è ancora lunga, ma abbiamo posto basi solide per affrontare le sfide future e continuare a crescere al servizio del Paese”. Le prospettive per la chiusura del 2025, aggiunge Errico Stravato, Ad Sogesid, "confermano un andamento in forte crescita, con un valore della produzione stimato oltre i 71 milioni di euro e una redditività in significativo miglioramento. Questi risultati pongono basi solide per il 2026, anno in cui Sogesid proseguirà nel rafforzamento della propria capacità industriale e gestionale, puntando su una profonda trasformazione del modo di operare: da esecutori tecnici a protagonisti nella governance dei progetti”. Sogesid, sottolinea Massimiliano Panero, "ha cambiato anima: da strumento rivolto quasi esclusivamente all’assistenza tecnica ai ministeri (quale era due anni fa) si presenta ora come solido e principale player nello scenario dell’ingegneria pubblica italiana” e ora, aggiunge Paola Scialanga, consigliere Sogesid "sta vivendo una fase di piena maturazione". Oggi, conclude Ernestina Sicilia, consigliere Sogesid, "Sogesid si afferma come un modello di ingegneria pubblica capace di coniugare efficienza industriale e responsabilità sociale, accompagnando lo Stato e i territori nelle sfide della transizione ecologica. È una direzione che intendiamo consolidare, con l’obiettivo di rendere ogni progetto un investimento concreto nel futuro sostenibile del Paese”.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)