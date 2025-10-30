(Adnkronos) – “Risparmio e fiducia sono parole inscindibili: negli ultimi dieci anni lo stock del risparmio è stato stabilmente sopra i 320 miliardi di euro”. Così l’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco, intervenendo all’evento per i 150 anni di Risparmio Postale in corso oggi a Roma. “Il risparmio è la linfa vitale dell’investimento, e l’investimento è il motore della crescita economica. Risparmio privato come fondamento della libertà individuale e dello sviluppo nazionale attraverso il suo impiego produttivo, cioè a sostegno della crescita. La funzione è chiara: convogliare il risparmio dei cittadini verso investimenti capaci di generare forti benefici economici e sociali”. Il Risparmio Postale “è un risparmio circolare che origina dal Paese, dai risparmiatori. Oggi sono 27 milioni i risparmiatori postali e le risorse vengono destinate al Paese per fare infrastrutture sociali e infrastrutture di ogni tipo, reti, strade, reti digitali, e per supportare le imprese. Quindi è un sistema che si autoalimenta per rendere l'Italia più competitiva, più solidale, anche più sostenibile”. “Il Risparmio Postale è garantito, si può tornare in ogni momento nell'ufficio e ottenere alla pari quello che si è investito, a tassi crescenti, ma soprattutto è una forma sicura ed è un modo per scommettere sul futuro del Paese. Ripeto, si risparmia perché si crede nel futuro del Paese. Noi crediamo che questo Paese possa avere un grande futuro”, conclude Scannapieco.
Scannapieco (Cdp): “Risparmio e fiducia parole inscindibili”
