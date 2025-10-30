Roma, bus in fiamme: nessun passeggero ferito

spot_img
giovedì 30 Ottobre 2025
(Adnkronos) – Un autobus è andato in fiamme, intorno alle 13, in piazza Giuseppe Cardinali, a Tor Pignattara a Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Nessun passeggero è rimasto ferito, mentre la zona è stata delimitata e interdetta temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

