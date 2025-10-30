(Adnkronos) – "Lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione''. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, dopo l'approvazione definitiva dall'aula del Senato della riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura.
Riforma della Giustizia, Schlein: “Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere”
