(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste affronta oggi, giovedì 29 ottobre, il Pisa in trasferta nella nona giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla pesante vittoria contro la Juventus all'Olimpico, 1-0 firmato Basic che è costato la panchina bianconera a Igor Tudor, ed è risalita in classifica raggiungendo il decimo posto con 11 punti. Il Pisa di Gilardino invece ha pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno di campionato e si trova in penultima posizione a quota 4. La sfida tra Pisa e Lazio è in programma oggi, giovedì 20 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:
Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Touré; Tramoni, Nzola. All. Gilardino
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: “Valutati solo profili giuridici”
Pisa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste affronta oggi, giovedì 29 ottobre, il Pisa in trasferta nella nona giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla pesante vittoria contro la Juventus all'Olimpico, 1-0 firmato Basic che è costato la panchina bianconera a Igor Tudor, ed è risalita in classifica raggiungendo il decimo posto con 11 punti. Il Pisa di Gilardino invece ha pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno di campionato e si trova in penultima posizione a quota 4. La sfida tra Pisa e Lazio è in programma oggi, giovedì 20 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.