(Adnkronos) – "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo e non posso nemmeno immaginare cosa stia provando Andrea in questo momento". Così la conduttrice di 'Ballando con le Stelle' Milly Carlucci commenta – in collegamento su Rai 1 con 'La vita in diretta' – la morte di Evan Delogu, fratello diciottenne della concorrente Andrea Delogu, causato da un incidente in moto. "Sicuramente non è davanti alla tv, ma qualcuno glielo dirà: noi gli siamo tutti vicini, ieri l'abbiamo inondata di messaggi. Il lutto che l'ha colpita ci agghiaccia". "La vita è piena di tranelli, purtroppo, mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile", conclude.
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu: “Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia”
