La Susa di Corciano tra le eccellenze del Made in Italy 2025: premiata da Deloitte

La Susa di Corciano entra nel club delle eccellenze imprenditoriali italiane. L’azienda ha ricevuto il Best Managed Companies Award 2025, il prestigioso riconoscimento assegnato da Deloitte Private alle migliori imprese del Made in Italy. La cerimonia si è svolta alla Borsa Italiana di Milano, con la partecipazione di ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria.

Insieme alla Susa sono state premiate altre due realtà umbre: Manini Prefabbricati e UmbraGroup, quest’ultima tra le new entry di questa edizione.

La Susa è stata fondata nel 1953 da Bruno Nucci, Orlando Lucaccioni e Luigi Cecchetti e ha la sua sede storica a Ellera di Corciano. L’azienda conta tra i 201 e i 500 dipendenti e opera nel settore dei trasporti su strada e dei servizi logistici integrati. Con 45 centri distributivi in tutta Italia, la Susa si è affermata nel mercato puntando su tre pilastri: qualità, velocità e affidabilità. Nel 2023 l’azienda ha registrato un fatturato di oltre 213 milioni di euro, confermando una crescita costante negli anni.

“In uno scenario internazionale sempre più volatile e segnato da tensioni commerciali, le aziende premiate con il Best Managed Companies Award dimostrano la forza e la resilienza del Made in Italy”, ha dichiarato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private per l’area Central Mediterranean. Il premio valuta le imprese su otto parametri: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, responsabilità sociale d’impresa, gestione della filiera, internazionalizzazione e sicurezza informatica.

“Oltre l’80% delle aziende premiate quest’anno erano già state riconosciute nelle edizioni precedenti”, ha aggiunto Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.