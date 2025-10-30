La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve: a Pisa finisce 0-0

(Adnkronos) – Pisa e Lazio pareggiano 0-0 nell'ultima partita della nona giornata di Serie A, disputata all'Arena Garibaldi della città toscana. In classifica i biancocelesti sono in undicesima posizione con 12 punti insieme a Udinese e Torino. I nerazzurri sono invece al 17° posto a quota 5 insieme al Verona. La Lazio non dà continuità alla vittoria di domenica scorsa sulla Juventus non andando oltre a un pareggio per 0-0 in trasferta con il Pisa. I biancocelesti rimpiangono il palo colpito da Basic nel primo tempo ma rischiano anche il ko nella ripresa e devono ringraziare Provedel e l'imprecisione degli attaccanti avversari. I capitolini, al 5° risultato utile di fila e alla terza partita senza subire gol, restano nella parte destra della classifica in 11/a posizione con 12 punti insieme a Torino e Udinese. I nerazzurri toscani salgono invece a quota 5 e sono al 17° posto con il Verona. La prima occasione della partita è per i padroni di casa al 7': rinvio corto di Provedel con i piedi e palla rimessa in area dai padroni di casa, Nzola fa da sponda per Tramoni che calcia di prima intenzione dal limite dell'area ma colpisce male e manda il pallone abbondantemente fuori. Al 22' inserimento di Basic che riceve il pallone si gira e calcia di sinistro la conclusione è parata da Semper senza particolari problemi. Al 25' cross di Cuadrado, arriva Touré che colpisce al volo, ne viene fuori una via di mezzo tra un tiro e un cross e l'azione sfuma. Alla mezz'ora azione personale sulla destra di Isaksen che rientra sul mancino e cerca il primo palo, Semper blocca la conclusione. Al 33' bell'azione degli ospiti con la palla tagliata per Zaccagni, bravo a rientrare e premiare la posizione solitaria di Isaksen che apre il mancino ma Semper risponde ancora presente. Al 36' Lazio a un passo dal vantaggio con Basic. Botta improvvisa col mancino dalla distanza del centrocampista, Semper riesce a toccare quel tanto che basta per mandare la sfera sul palo. Al 39' sempre il centrocampista croato della Lazio ci prova da fuori area: il suo sinistro finisce a lato. Al 41' Denoon stende in scivolata, in ritardo, Zaccagni e riceve il primo giallo del match.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
La ministra Roccella sulle nozze d’oro con il marito Luigi: “Le festeggio a marzo 2026, è l’amore della mia vita”
La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve: a Pisa finisce 0-0
(Adnkronos) – Pisa e Lazio pareggiano 0-0 nell'ultima partita della nona giornata di Serie A, disputata all'Arena Garibaldi della città toscana. In classifica i biancocelesti sono in undicesima posizione con 12 punti insieme a Udinese e Torino. I nerazzurri sono invece al 17° posto a quota 5 insieme al Verona. La Lazio non dà continuità alla vittoria di domenica scorsa sulla Juventus non andando oltre a un pareggio per 0-0 in trasferta con il Pisa. I biancocelesti rimpiangono il palo colpito da Basic nel primo tempo ma rischiano anche il ko nella ripresa e devono ringraziare Provedel e l'imprecisione degli attaccanti avversari. I capitolini, al 5° risultato utile di fila e alla terza partita senza subire gol, restano nella parte destra della classifica in 11/a posizione con 12 punti insieme a Torino e Udinese. I nerazzurri toscani salgono invece a quota 5 e sono al 17° posto con il Verona. La prima occasione della partita è per i padroni di casa al 7': rinvio corto di Provedel con i piedi e palla rimessa in area dai padroni di casa, Nzola fa da sponda per Tramoni che calcia di prima intenzione dal limite dell'area ma colpisce male e manda il pallone abbondantemente fuori. Al 22' inserimento di Basic che riceve il pallone si gira e calcia di sinistro la conclusione è parata da Semper senza particolari problemi. Al 25' cross di Cuadrado, arriva Touré che colpisce al volo, ne viene fuori una via di mezzo tra un tiro e un cross e l'azione sfuma. Alla mezz'ora azione personale sulla destra di Isaksen che rientra sul mancino e cerca il primo palo, Semper blocca la conclusione. Al 33' bell'azione degli ospiti con la palla tagliata per Zaccagni, bravo a rientrare e premiare la posizione solitaria di Isaksen che apre il mancino ma Semper risponde ancora presente. Al 36' Lazio a un passo dal vantaggio con Basic. Botta improvvisa col mancino dalla distanza del centrocampista, Semper riesce a toccare quel tanto che basta per mandare la sfera sul palo. Al 39' sempre il centrocampista croato della Lazio ci prova da fuori area: il suo sinistro finisce a lato. Al 41' Denoon stende in scivolata, in ritardo, Zaccagni e riceve il primo giallo del match.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.