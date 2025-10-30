Gorno Tempini (Cdp): “Celebrare risparmio è riconoscere rapporto fiducia con cittadini”

(Adnkronos) – "Celebrare il risparmio postale non significa solo guardare a un passato importante ma significa riconoscere la relazione di fiducia profonda tra Cdp, Poste Italiane e i cittadini. Fiducia espressa attraverso scelte che hanno fatto la differenza costruendo patrimonio collettivo, trasformato in infrastrutture servizi e sviluppo". Così il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, intervenendo in apertura dell’evento per i 150 anni di Risparmio Postale in corso oggi a Roma. "Cdp è stata sempre custode di questo risparmio e lo trasforma con crescita, responsabilità, prudenza e visione”, ha aggiunto.

