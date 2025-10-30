spot_img
giovedì 30 Ottobre 2025
spot_img

Gorno Tempini (Cdp): “Celebrare risparmio è riconoscere rapporto fiducia con cittadini”

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – "Celebrare il risparmio postale non significa solo guardare a un passato importante ma significa riconoscere la relazione di fiducia profonda tra Cdp, Poste Italiane e i cittadini. Fiducia espressa attraverso scelte che hanno fatto la differenza costruendo patrimonio collettivo, trasformato in infrastrutture servizi e sviluppo". Così il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, intervenendo in apertura dell’evento per i 150 anni di Risparmio Postale in corso oggi a Roma. "Cdp è stata sempre custode di questo risparmio e lo trasforma con crescita, responsabilità, prudenza e visione”, ha aggiunto. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie