Furto al Louvre, procura Parigi annuncia 5 nuovi arresti

Cinque nuovi arresti per la rapina al Louvre del 19 ottobre scorso. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, parlando con Rtl e precisando che cinque persone sono state fermate ieri sera nella regione della capitale francese. Tra queste, uno dei principali sospetti, che era "uno degli obiettivi degli investigatori, lo avevamo nel mirino", ha detto la procuratrice. Nei giorni scorsi, per il furto di gioielli al Louvre da 88 milioni di euro erano già state arrestate due persone. I due uomini di 34 e 39 anni, aveva affermato la procuratrice in conferenza stampa, "hanno parzialmente riconosciuto la loro partecipazione al furto". "Sono stati incriminati per “furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato” e incarcerati, ha precisato la procura.

Le indagini proseguono, intanto però i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati.

