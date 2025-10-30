Danza sportiva: il Comune di Corciano premia la giovane atleta Kristina Bossi

Il sindaco Lorenzo Pierotti e l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo ad accogliere, nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre a palazzo Comunale, la giovane atleta di Solomeo Kristina Bossi, alla quale l’amministrazione ha voluto rendere omaggio per gli importanti traguardi raggiunti nel mondo della danza sportiva.

A soli tredici anni, Kristina – che ha iniziato a danzare all’età di quattro anni e mezzo – insieme al suo ballerino Radu Jonut Steopan (quattordici anni) ha partecipato in classe A, categoria Junior II (14/15 anni), al Campionato italiano assoluto di danze standard, svoltosi lo scorso febbraio, raggiungendo la classe AS, il livello più alto ottenibile per merito sportivo. Grazie a tale risultato, i due giovani atleti sono entrati a far parte del Club Azzurro della Federazione Fidesm e sono stati premiati lo scorso 30 settembre nella sala d’Onore del Coni a Roma.

Tra i risultati più recenti conseguiti nel 2025 figurano: la quarta posizione Danze Standard, classe A, Campionato Italiano Assoluto Junior II (14/15 anni); la terza posizione Danze Standard, classe A, Campionato Italiano Junior II (14/15 anni); la seconda posizione Combinata Danze Standard e Latino Americane, classe A, Campionato Italiano Junior II (14/15 anni); e la vittoria della Coppa Italia Danze Standard, classe A, Junior II (14/15 anni).

Un percorso sportivo di eccellenza reso possibile anche grazie al sostegno degli insegnanti Roberto Checcarelli e Catiuscia Tabarrini della scuola Tentazione Danza di Torgiano, e alla costante collaborazione delle famiglie.

«Kristina – ha dichiarato il sindaco Pierotti, complimentandosi con l’atleta – rappresenta un esempio di impegno, determinazione e talento. È per noi motivo di grande orgoglio vedere una giovane del nostro territorio raggiungere risultati così importanti grazie alla passione e al sacrificio».

«Riconoscere i successi di giovani come Kristina – ha aggiunto l’assessore Cocilovo – significa valorizzare lo sport come occasione di crescita, disciplina e condivisione. Il suo percorso dimostra quanto la costanza e il lavoro di squadra possano portare lontano. Complimenti da parte di tutta l’amministrazione per l’ingresso nella Nazionale».