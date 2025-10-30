Codere Italia, al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano

(Adnkronos) – Codere Italia entra nel mondo del gioco online con Codere.it. Dal 3 al 6 novembre il team commerciale sarà al Sigma Europe 2025 (Fiera di Roma, Hall 5 – Stand 5121 G) per presentare la nuova piattaforma digitale, pensata per offrire ai clienti italiani un’esperienza di gioco sicura, fluida e coinvolgente. L’ingresso nel gioco on line segna un passo strategico per consolidare il posizionamento del marchio nel mercato italiano e rafforzare il legame con i clienti dopo 25 anni di leadership nel settore del gioco fisico. Codere.it nasce per offrire un ecosistema di gioco integrato, dove affidabilità, trasparenza e innovazione si incontrano. Nel corso di questi anni, Codere si è affermata come uno dei principali player in Italia, costruendo una reputazione solida basata su affidabilità, trasparenza e rispetto delle regole. L’apertura al canale online rappresenta una naturale evoluzione, in linea con la strategia omnicanale del gruppo, che punta a offrire un’esperienza di gioco completa, responsabile e sostenibile. “Con Codere.it – afferma Alejandro Pascual, regional manager europe e country manager di Codere Italia – vogliamo portare sull’online tutto ciò che ci ha resi un punto di riferimento nel gioco fisico: la fiducia, la prossimità e la qualità del servizio. E' una nuova opportunità per i nostri clienti e partner di vivere Codere in modo ancora più completo, rappresenta una mossa strategica che vuole consolidare con determinazione il segmento online, mantenendo intatta la nostra identità di operatore affidabile e vicino al cliente, tanto B2B quanto B2C. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza omnicanale di qualità che ci consenta di connotarci ancora come un attore di primo piano sul mercato. E' una nuova opportunità per i nostri clienti e partner di vivere Codere in modo ancora più completo”. Il progetto online nasce con la stessa filosofia che ha guidato Codere Italia sin dal primo giorno: essere vicini ai clienti e orientati ai risultati, sempre con lo sguardo al futuro. Per l’azienda, questo significa offrire valore, crescere insieme e costruire opportunità solide, mettendo a disposizione dei propri partner strumenti concreti, supporto operativo e un marchio riconosciuto per serietà e affidabilità. La piattaforma Codere.it – che risponde ai più elevati standard internazionali in termini di usabilità, affidabilità e contenuti premium – è stata progettata per garantire un’esperienza utente fluida, sicura e tecnologicamente avanzata. Per presentare ufficialmente la nuova piattaforma digitale, Codere Italia è presente alla fiera con un proprio spazio espositivo per incontrare operatori, partner e stakeholder, condividendo la visione strategica del gruppo e i progetti futuri nel mercato online
Codere Italia, al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano
