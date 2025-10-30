(Adnkronos) – ''Ancora novità sul caso Garlasco: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea è indagato per corruzione''. E' quanto si legge sui canali social del Tg1. Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.
Ultim'ora - AdnKronos
Caso Garlasco, “padre Andrea Sempio indagato per corruzione”
(Adnkronos) – ''Ancora novità sul caso Garlasco: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea è indagato per corruzione''. E' quanto si legge sui canali social del Tg1. Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.
