mercoledì 29 Ottobre 2025
Urso a Unaitalia: “Maggiorazione ammortamenti e credito imposta acquisti 4.0”

(Adnkronos) – "Il Ministero ha sostenuto e continuerà a sostenere gli investimenti delle vostre aziende per la transizione ecologica attraverso l’innovazione digitale. Con la Legge di bilancio per il 2026 introdurremo una misura automatica, di semplice accesso e senza vincoli europei, costruita insieme al mondo produttivo. Sarà una maggiorazione sugli ammortamenti dei costi degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nonché in impianti da fonti energetiche rinnovabili, con una premialità aggiuntiva per chi riduce i consumi energetici. Inoltre, a favore delle imprese attive nella produzione primaria sarà introdotto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di beni strumentali 4.0". E' il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso inviato all'assemblea nazionale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni avicole.  "Siamo consapevoli che state affrontando alcune sfide impegnative anche sul fronte internazionale a causa di una concorrenza spesso sleale proveniente da Paesi terzi liberi da limiti legati a standard di produzione e sostenibilità. In questa fase di ridefinizione degli equilibri commerciali – ha aggiunto – il Governo continuerà a presidiare i negoziati portati avanti dall’Unione, anche in vista di future partnership come quella con il Mercosur, i negoziati con l’India e i prossimi con le Filippine, la Thailandia, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti e altri ancora".  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

