(Adnkronos) – "Il Ministero ha sostenuto e continuerà a sostenere gli investimenti delle vostre aziende per la transizione ecologica attraverso l’innovazione digitale. Con la Legge di bilancio per il 2026 introdurremo una misura automatica, di semplice accesso e senza vincoli europei, costruita insieme al mondo produttivo. Sarà una maggiorazione sugli ammortamenti dei costi degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nonché in impianti da fonti energetiche rinnovabili, con una premialità aggiuntiva per chi riduce i consumi energetici. Inoltre, a favore delle imprese attive nella produzione primaria sarà introdotto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di beni strumentali 4.0". E' il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso inviato all'assemblea nazionale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni avicole. "Siamo consapevoli che state affrontando alcune sfide impegnative anche sul fronte internazionale a causa di una concorrenza spesso sleale proveniente da Paesi terzi liberi da limiti legati a standard di produzione e sostenibilità. In questa fase di ridefinizione degli equilibri commerciali – ha aggiunto – il Governo continuerà a presidiare i negoziati portati avanti dall’Unione, anche in vista di future partnership come quella con il Mercosur, i negoziati con l’India e i prossimi con le Filippine, la Thailandia, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti e altri ancora".
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Cittadinanze facili, la denuncia del sindaco di Val di Zoldo: “Sommersi da cartoline da inviare in Sudamerica”
Urso a Unaitalia: “Maggiorazione ammortamenti e credito imposta acquisti 4.0”
(Adnkronos) – "Il Ministero ha sostenuto e continuerà a sostenere gli investimenti delle vostre aziende per la transizione ecologica attraverso l’innovazione digitale. Con la Legge di bilancio per il 2026 introdurremo una misura automatica, di semplice accesso e senza vincoli europei, costruita insieme al mondo produttivo. Sarà una maggiorazione sugli ammortamenti dei costi degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nonché in impianti da fonti energetiche rinnovabili, con una premialità aggiuntiva per chi riduce i consumi energetici. Inoltre, a favore delle imprese attive nella produzione primaria sarà introdotto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di beni strumentali 4.0". E' il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso inviato all'assemblea nazionale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni avicole. "Siamo consapevoli che state affrontando alcune sfide impegnative anche sul fronte internazionale a causa di una concorrenza spesso sleale proveniente da Paesi terzi liberi da limiti legati a standard di produzione e sostenibilità. In questa fase di ridefinizione degli equilibri commerciali – ha aggiunto – il Governo continuerà a presidiare i negoziati portati avanti dall’Unione, anche in vista di future partnership come quella con il Mercosur, i negoziati con l’India e i prossimi con le Filippine, la Thailandia, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti e altri ancora".
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.