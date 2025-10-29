(Adnkronos) – Torna la Serie A con il turno infrasettimanale. Oggi, mercoledì 29 ottobre, si giocano alle 18:30 Juve-Udinese e Roma-Parma.
Dove vedere le partite? Juventus-Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. Anche Roma-Parma è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma questa sfida è disponibile anche sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.
Serie A, oggi Juve-Udinese e Roma-Parma – Le partite in diretta
