spot_img
mercoledì 29 Ottobre 2025
spot_img

Roma-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, mercoledì 29 ottobre, il Parma – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella decima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria sul campo del Sassuolo, 1-0 firmato Dybala, e si trova al primo posto, a pari merito con il Napoli, in classifica con 18 punti. Quella di Cuesta ha invece pareggiato per 0-0 al Tardini contro il Como di Fabregas e occupa la 15esima posizione a quota 7.  La sfida tra Roma e Parma è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini 
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta  Roma-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie