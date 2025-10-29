spot_img
mercoledì 29 Ottobre 2025
Nuovo bonus mamme: a chi spetta, importo e quando verrà erogato

(Adnkronos) –
Nuovo
bonus mamme, arrivano le indicazioni dell'Inps sul contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici. Con la circolare del 28 ottobre 2025 n.139, l’istituto infatti informa e illustra la disciplina sulla misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), che sostituisce temporaneamente l'esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.  Il bonus spetta a madri con 2 figli fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; madri con 3 o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.  L'importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini Isee, verrà erogato dall'Inps in un'unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui. 
