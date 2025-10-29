Nasce “Quasar Walking”: una camminata tra sport e natura a Corciano

Corciano si prepara ad accogliere una nuova iniziativa sportiva: “Quasar Walking”, in programma il 9 novembre con partenza e arrivo al Quasar Village di Ellera. Dopo due edizioni sperimentali, quest’anno la camminata assume una propria identità, rimanendo comunque nell’ambito della Straquasar, la tradizionale gara podistica locale.

La passeggiata si svilupperà su un percorso di 8 km, parzialmente autogestito, che attraverserà le campagne corcianesi e toccherà la Chiugina, strada chiusa al traffico che garantisce un importante impatto naturalistico. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la pratica sportiva anche a passo di camminata, offrendo un’alternativa alla corsa e favorendo la partecipazione di persone di tutte le età.

La partenza della Quasar Walking è prevista per le 9.30, mezz’ora prima dello start della gara podistica, confermata alle 10.00. L’evento è organizzato dal Quasar Village, insieme alle società sportive Unatici Ellera Corciano, guidata da Anna Maria Falchetti e dal vice Filippo Poponesi, e Cdp Atletica Perugia, con il supporto dell’agenzia Archi’s Comunicazione. La manifestazione vede anche la collaborazione di associazioni del settore come Trekkify e Camminare Guarisce.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara, mentre le preiscrizioni sono possibili via WhatsApp al numero 360343785, con il regolamento completo disponibile sul sito www.icron.it

. L’iniziativa punta a diventare un appuntamento fisso, con l’ambizione di crescere e migliorarsi negli anni a venire, unendo sport, natura e socialità.