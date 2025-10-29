La troupe di “Si’, Viaggiare” del Tg2 in visita a Corciano

Questa mattina una troupe di “Sì, Viaggiare”, la rubrica del Tg2 dedicata a itinerari, viaggi e curiosità sulle mete turistiche in Italia e nel mondo, è arrivata a Corciano per realizzare un servizio che andrà in onda nelle prossime settimane.

La visita è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Corciano, attraverso gli uffici comunali della Cultura, che hanno accompagnato i giornalisti alla scoperta delle bellezze del borgo. Nel corso delle riprese sono stati raccontati gli aspetti storici, culturali, architettonici e paesaggistici che rendono Corciano una delle mete più suggestive dell’Umbria.

La troupe ha visitato alcuni dei luoghi più significativi, tra cui la chiesa parrocchiale, il Torrione, la sala del Consiglio di palazzo Comunale e piazza Coragino, dove è stata rievocata anche la leggenda legata al nome del borgo. A guidare il percorso è stata la storica dell’arte Alessandra Tiroli, tra le massime esperte della storia corcianese.

Un’occasione importante per valorizzare e far conoscere a un pubblico nazionale il fascino e il patrimonio culturale di Corciano.

