spot_img
mercoledì 29 Ottobre 2025
spot_img

La troupe di “Si’, Viaggiare” del Tg2 in visita a Corciano

Corciano CentroCronaca
13

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Questa mattina una troupe di “Sì, Viaggiare”, la rubrica del Tg2 dedicata a itinerari, viaggi e curiosità sulle mete turistiche in Italia e nel mondo, è arrivata a Corciano per realizzare un servizio che andrà in onda nelle prossime settimane.
La visita è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Corciano, attraverso gli uffici comunali della Cultura, che hanno accompagnato i giornalisti alla scoperta delle bellezze del borgo. Nel corso delle riprese sono stati raccontati gli aspetti storici, culturali, architettonici e paesaggistici che rendono Corciano una delle mete più suggestive dell’Umbria.

La troupe ha visitato alcuni dei luoghi più significativi, tra cui la chiesa parrocchiale, il Torrione, la sala del Consiglio di palazzo Comunale e piazza Coragino, dove è stata rievocata anche la leggenda legata al nome del borgo. A guidare il percorso è stata la storica dell’arte Alessandra Tiroli, tra le massime esperte della storia corcianese.
Un’occasione importante per valorizzare e far conoscere a un pubblico nazionale il fascino e il patrimonio culturale di Corciano.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie