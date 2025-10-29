(Adnkronos) – Ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi sull'asfalto. È morto così, nel pomeriggio di oggi, Evan Delogu, il fratello 18enne della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea. L'incidente in via Vittor Pisani, a Igea Marina, in provincia di Rimini. Sul posto la Polizia Locale impegnata nei rilievi. "Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma", ha scritto il papà, Walter Delogu, sulla propria pagina Facebook.
Andrea Delogu, 43 anni, quest'anno anche concorrente di 'Ballando con le stelle', aveva dedicato a Evan un post sui social la scorsa estate: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto".
Incidente stradale a Igea Marina, muore il fratello 18enne di Andrea Delogu
