(Adnkronos) – "Sono appena resuscitata da una febbre da mastite". Giulia De Lellis dopo il parto è tornata sui social per aggiornare i follower. L'influencer ha raccontato di aver vissuto giorni difficili a causa di una mastite, un'infiammazione al seno comune nel post partum: "Sono rimasta a letto una settimana con 39 di febbre". Giulia ha voluto ringraziare i fan per la vicinanza e l'affetto ricevuto: "Non finirò mai di ringraziare tutti colore che da quando è nata Priscilla mi hanno mandato messaggi e fiori. Ne ricevo a decine ogni giorno, grazie di cuore". Un momento indimenticabile quello che Giulia sta vivendo da neomamma: "Io sono nella mia baby bubble totale, è una magia, me la sto godendo per bene. Tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, voglio godermi tutto il più possibile. Sono catapultata in questa bolla d'amore" A detta di De Lellis, Priscilla somiglia moltissimo al papà Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe: "Stupenda, lei è bellissima. Sta benissimo, ho partorito la gemella del mio fidanzato. Di me ha solo il modo in cui dorme a bocca aperta e con le braccia in aria. Tutto molto intenso e impegnativo. La guardo e vado su un altro pianeta"
Giulia De Lellis mamma di Priscilla: “Appena resuscitata da una febbre da mastite”
