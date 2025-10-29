(Adnkronos) – "Il progetto Care for caring è importante per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno, che vede protagonista in prima linea la Polizia di Stato. Una forza capace di garantire sicurezza al Paese sotto molteplici punti di vista" e che è "protagonista nella modernità della prevenzione sanitaria, non solo delle sue componenti interne, ma di tutte le donne italiane". Così Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell'Interno, commenta i risultati della seconda edizione della campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno 'Care for caring 2.0-Ambasciatrici della prevenzione', presentati alla Scuola superiore di Polizia di Roma. La campagna ha coinvolto più di 5mila donne e gli uomini della Polizia di Stato in 9 regioni, raggiungendo 11 istituti e scuole di formazione della Polizia. L'iniziativa, ideata e coordinata da Ladies First, è promossa dalla Polizia di Stato con il patrocinio dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e di Fondazione Aiom.
Cancro al seno, Molteni: “Polizia di Stato esempio per la prevenzione”
