Aulci chiude e dona il proprio patrimonio ad AltrEmenti Insieme per l’autismo

Con un gesto di profonda generosità e responsabilità civile, l’associazione di volontariato Aulci – Associazione umbra per la lotta alle cardiopatie infantili ha ufficialmente concluso il proprio percorso, donando il patrimonio residuo ad AltrEmenti Insieme per l’Autismo, realtà attiva sul territorio in favore dell’inclusione e del sostegno alle persone con autismo.

La decisione è stata formalizzata secondo le normative vigenti e comunicata agli enti competenti.

Nei giorni scorsi, la presidente di Aulci, la dottoressa Mara Zenzeri, accompagnata dal direttivo, si è recata nella sede di AltrEmenti a Chiugiana di Corciano per la consegna ufficiale, alla presenza di Lorenzo Pierotti (sindaco di Corciano), Silvia Guasticchi (consigliera comunale con delega al Diritto alla salute, inclusione sociale e disabilità del Comune di Corciano), Costanza Spera (assessora del Comune di Perugia con delega politiche sociali, pari opportunità,), rappresentanti del consiglio direttivo di AltrEmenti.

Durante l’incontro, il direttivo di AltrEmenti ha illustrato gli otto anni di attività svolte e presentato i progetti futuri che verranno realizzati grazie alla donazione ricevuta. Un passaggio di testimone che rafforza il legame tra associazioni e Istituzioni, nel segno della continuità e dell’impegno verso la comunità.

«Abbiamo scelto di chiudere trasformando ciò che resta in nuova linfa per il territorio», ha dichiarato la presidente Zenzeri. «Questo gesto ci onora e ci impegneremo sempre con la stessa serietà e responsabilità che ci contraddistingue», hanno aggiunto da AltrEmenti.

Aulci ringrazia tutti i volontari, collaboratori e cittadini che hanno condiviso il cammino di questi anni, contribuendo a costruire una rete di valori, azioni e relazioni che continueranno a vivere attraverso nuovi progetti.