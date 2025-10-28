spot_img
martedì 28 Ottobre 2025
spot_img

Università, Bolaffio (Equivet Roma Hospital): “Da noi studenti vivono professione veterinaria”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – "Il ruolo di Equivet Roma Hospital – all’interno del progetto 'One Health' in collaborazione con Roma Tor Vergata – è accogliere gli studenti appassionati di cavalli all’interno della clinica, attraverso un tirocinio pratico, proponendo loro un internato di uno, due o tre anni, in modo tale da far vivere loro la professione di veterinario dal punto di vista pratico". Lo ha detto Carlo Bolaffio, fondatore e direttore sanitario di Equivet Roma Hospital, intervenuto in occasione dell’evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. "Gli studenti hanno modo di interagire con lo staff di sala operatoria e cominciare ad imparare ad usare i macchinari di laboratorio e di diagnostica per immagini e a fare delle piccole procedure semplici, come iniezioni o visite pratiche sull'animale", conclude. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie