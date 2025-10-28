Trump in Giappone, siglato accordo sulle terre rare. La premier lo nomina per il Nobel

(Adnkronos) – Il presidente statunitense Donald Trump ha concluso a Tokyo una delle tappe più attese del suo tour asiatico, ricevendo un’accoglienza trionfale dalla nuova premier giapponese Sanae Takaichi. La leader, prima donna a guidare il Giappone, ha elogiato Trump definendolo "un uomo di pace" e ha annunciato l’intenzione di proporlo per il Premio Nobel, parlando di una "nuova età dell’oro dell’alleanza nippo-americana". Takaichi ha lodato il ruolo di Trump nel favorire i cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia e nella mediazione dell’accordo di pace nella Striscia di Gaza, definendoli "risultati senza precedenti". Nel corso dell’incontro, i due governi hanno firmato un accordo per "rafforzare la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento di minerali critici e terre rare", in risposta alle recenti restrizioni imposte da Pechino.

Trump, che ha definito Takaichi "una delle più grandi prime ministre", ha ribadito che "Washington è un alleato del più alto livello". Dopo il vertice al palazzo di Akasaka, il presidente ha incontrato le famiglie dei cittadini giapponesi rapiti dalla Corea del Nord decenni fa, assicurando che "gli Stati Uniti sono completamente al loro fianco". La visita di Trump in Giappone si inserisce tra le tappe di una missione diplomatica che mira a un’intesa commerciale con la Cina. A Tokyo, oltre ai temi di sicurezza e difesa – con Takaichi che ha confermato l’aumento della spesa militare al 2% del Pil già da quest’anno – Trump ha discusso con esponenti economici, prima di ripartire verso la Corea del Sud dove giovedì vedrà l'omologo cinese Xi Jinping per la prima volta dal suo ritorno alla Casa Bianca. "Non c’è esercito come il nostro, neanche lontanamente", ha poi dichiarato il presidente americano durante il suo intervento a bordo della portaerei Uss George Washington a Yokosuka. "Nessuno costruisce armi e mezzi come gli Stati Uniti – e se lo fanno, il marinaio americano è pronto a schiacciarli, sommergerli, distruggerli e ridurli in polvere", ha aggiunto tra gli applausi della folla. Riferendosi poi al Nobel per la Pace, Trump ha poi ironizzato: "Tutti dicevano che avrei dovuto ottenere subito il Premio Nobel per la Pace, ma con questa frase esco dalla corsa".

