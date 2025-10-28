(Adnkronos) –
Fratelli d'Italia e il Pd calano. Il M5S cresce. E' il 'podio' delle intenzioni di voto oggi, secondo il sondaggio sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per "Porta a Porta". Fratelli d'Italia, sempre abbondantemente primo partito, perde l'1,4% rispetto alla rilevazione dello scorso 14 ottobre e si attesta al 29,6%, seguito dal Pd al 21,7 % cala dello 0,8%. È quanto emerge dal sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,7% ed è al 11,6%. Forza Italia al 9,5%, sale dello 0,5%, mentre la Lega all'8,7% dello 0,4% (+0,4%).Alleanza Verdi e Sinistra al 6,8% è stabile. Azione è al 3,3% e guadagna lo 0,4%, mentre Italia viva al 2,7% lo perde (-0,4%). Infine +Europa è al 2% (+0,4%), Noi Moderati resta allo 0,7%. In generale, il centrodestra cede mezzo punto e va al 48,5% (-0,5%), mentre il centrosinistra si attesta al 30,5% e perde lo 0,4%. Il campo largo al 44,8% perde lo 0,1% mentre l'eventuale campo larghissimo (comprensivo di Azione) al 48,1% sale dello 0,3%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 49%, (in calo dell’ 1,7 % rispetto all’ultima rilevazione).
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd giù. M5S sale
