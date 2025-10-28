spot_img
Parolin: “Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista”

(Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Così il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, entrando al Bambino Gesù di Roma per i 40 anni di Irccs, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'incontro di ieri in Vatocano. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

