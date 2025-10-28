(Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Così il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, entrando al Bambino Gesù di Roma per i 40 anni di Irccs, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'incontro di ieri in Vatocano.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Parolin: “Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista”
(Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Così il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, entrando al Bambino Gesù di Roma per i 40 anni di Irccs, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'incontro di ieri in Vatocano.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.