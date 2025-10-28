(Adnkronos) – Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus al posto di Igor Tudor, appena esonerato dal club torinese. L'ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera hanno trovato l'accordo per un contratto fino a giugno e con il rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore toscano già domani potrebbe essere a Torino per chiudere l'accordo. Il dg della Juve Damien Comolli e il director of football strategy Giorgio Chiellini hanno deciso di puntare su Spalletti. Sulla possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora, Spalletti ora aveva 'dribblato' abilmente la domanda: "Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot… Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori", aveva detto al microfono di Sky Sport, aggiungendo: "Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà".
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l’accordo
(Adnkronos) – Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus al posto di Igor Tudor, appena esonerato dal club torinese. L'ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera hanno trovato l'accordo per un contratto fino a giugno e con il rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore toscano già domani potrebbe essere a Torino per chiudere l'accordo. Il dg della Juve Damien Comolli e il director of football strategy Giorgio Chiellini hanno deciso di puntare su Spalletti. Sulla possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora, Spalletti ora aveva 'dribblato' abilmente la domanda: "Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot… Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori", aveva detto al microfono di Sky Sport, aggiungendo: "Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà".
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.