martedì 28 Ottobre 2025
Incidente sulla Colombo, trovato e ascoltato il conducente di una terza auto

adn-ultimora
(Adnkronos) – E’ stato individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci.  Il giovane, che sarebbe un amico del conducente della Bmw che ha impattato contro la Mini su cui viaggiava la vittima con un’amica ora ricoverata in ospedale, è stato sentito ieri pomeriggio dagli agenti della polizia locale del X gruppo Mare. Al momento il giovane non risulta indagato e a suo carico non emergerebbero elementi prescrittivi.  Intanto prosegue l’analisi delle immagini delle oltre venti telecamere acquisite dagli inquirenti lungo la strada. La polizia locale infatti sta indagando per approfondire la dinamica di quanto accaduto anche prima dell'impatto tra le due auto e i video permetteranno di capire se l’auto che ha travolto la Mini in cui si trovava la vittima stesse facendo una gara con altre auto. In parallelo verranno esaminati anche i due telefonini recuperati nella Bmw che appartengono ai due ragazzi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

