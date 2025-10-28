Halloween, prezzi da brivido: feste e travestimenti sempre più cari

(Adnkronos) – Halloween sempre più caro. Anche in Italia, sia tra gli adulti che tra i più piccoli, di festeggiare il 31 ottobre con feste, cene, eventi e serate a tema, sia in casa che nei locali. Tuttavia il monitoraggio dell'Onf, Osservatorio nazionale Federconsumatori, registra nel 2025 per feste e travestimenti un aumento medio del 7% rispetto allo scorso anno. Analizzando le tendenze più 'spooky' di quest’anno, ecco alcuni spunti sulle maschere, sui trucchi e sulle decorazioni maggiormente in voga. Per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 59,99 euro per un bambino a 70,44 euro per un adulto (rispettivamente il +7% ed il +8% rispetto al 2024). In alcuni casi, si preferisce optare per il noleggio, magari nella prospettiva di variare il travestimento da un anno all’altro. In questo caso i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche: sono stati rilevati i prezzi delle maschere a Milano (74 euro), Roma (75 euro) e Napoli (51 euro), nel caso del noleggio abbiamo rilevato un aumento di prezzo rispetto al 2024 dal +6% al +7%. Una maschera di Halloween non può dirsi completa senza un make-up adeguato: in base al formato del kit, i trucchi hanno un costo che va dai 13,90 euro ai 29,99 euro, con un aumento del 7% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 6% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori. Halloween offre l’occasione di riunire amici e parenti per una serata all’insegna del divertimento, magari organizzando una festa privata in un locale: chi abbia intenzione di scegliere questa soluzione deve considerare un costo medio di circa 420 euro per l’affitto della sala, a cui si aggiungono 23 euro a persona per un buffet caldo e 137,88 euro di diritti Siae. Costi a cui vanno aggiunti anche i servizi di un fotografo, di un animatore e di un truccatore, che ammontano, rispettivamente, a 170, 115 euro e 100 euro. Altra opzione è la cena al ristorante: molti locali, infatti, organizzano serate con allestimento e menù a tema, il cui costo medio è di 56 euro con un aumento del 9% rispetto al 2024. Come accade per altre ricorrenze, anche alla notte di Halloween sono legati alcuni dolci tipici. Per non deludere i bambini che ripetono di casa in casa la frase di rito “dolcetto o scherzetto” si acquistano caramelle (costo medio 4 euro per 200 grammi, considerando una media tra i prezzi di quelle sfuse e di quelle confezionate) e cioccolatini (costo medio euro per 250 grammi) da distribuire. Inoltre, in supermercati e pasticcerie si trovano in vendita invitanti biscotti decorati (costo medio 5,80 euro per 200 grammi) che riproducono i simboli della festività, come zucche, fantasmi, cappelli di strega e pipistrelli, nonché golosissime mele stregate (dal costo di 7,80 euro) ricoperte di glassa di zucchero.
Halloween, prezzi da brivido: feste e travestimenti sempre più cari
