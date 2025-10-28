spot_img
Egitto, in fiamme nave da crociera. Anche italiani a bordo: sarebbero in buone condizioni

(Adnkronos) – La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni.  Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la Farnesina esorta a contattare l’Ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unita di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

