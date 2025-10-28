spot_img
martedì 28 Ottobre 2025
spot_img

Corciano piange Graziano Corgna, imprenditore e storico animatore dello sport locale

CronacaEllera ChiugianaMantignana
17

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

È morto a 46 anni Graziano Corgna, figura molto conosciuta nel mondo dello sport corcianese e perugino. Aveva compiuto gli anni il 19 settembre scorso. La scomparsa è avvenuta dopo una lunga degenza post operatoria iniziata lo scorso anno. Corgna era un grande appassionato di calcio e ricopriva il ruolo di consigliere nel Mantignana Montemalbe. Ma era soprattutto noto nell’ambiente della pallavolo, dove ha militato prima con i Sirmaniaci e poi con la Curva Nord. Era considerato uno dei maggiori animatori della tifoseria organizzata al seguito della Sir Safety e della Bartoccini.

Titolare della tipografia Artestampa 2 di Ellera, viveva a Mantignana. Lascia la moglie Margherita e due figlie. In queste ore si sono moltiplicati sui social gli attestati di cordoglio e vicinanza alla famiglia. I funerali si terranno domani, mercoledì 29 ottobre, alle 14.30 nella Chiesa di Olmo. Le visite sono possibili presso la Moretti Funeral Home in via Collelungo 3 a Taverne di Corciano, oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 9 alle 13.30.

Il presidente della Sir Safety Perugia Gino Sirci e tutta la società si sono stretti con affetto alla famiglia per la scomparsa di Graziano. Anche il presidente della Bartoccini Antonio Bartoccini, i vice presidenti Ciro Iacone e Gianluca Gargaglia e tutta la società si sono stretti al dolore del fratello Daniele Corgna e della famiglia, ricordando Graziano come grande tifoso da sempre. L’Unione Sportiva Mantignana Montemalbe ha espresso cordoglio per la scomparsa del consigliere e amico, rivolgendo un sentito pensiero alla famiglia e ai suoi cari.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie