Corciano piange Graziano Corgna, imprenditore e storico animatore dello sport locale

È morto a 46 anni Graziano Corgna, figura molto conosciuta nel mondo dello sport corcianese e perugino. Aveva compiuto gli anni il 19 settembre scorso. La scomparsa è avvenuta dopo una lunga degenza post operatoria iniziata lo scorso anno. Corgna era un grande appassionato di calcio e ricopriva il ruolo di consigliere nel Mantignana Montemalbe. Ma era soprattutto noto nell’ambiente della pallavolo, dove ha militato prima con i Sirmaniaci e poi con la Curva Nord. Era considerato uno dei maggiori animatori della tifoseria organizzata al seguito della Sir Safety e della Bartoccini.

Titolare della tipografia Artestampa 2 di Ellera, viveva a Mantignana. Lascia la moglie Margherita e due figlie. In queste ore si sono moltiplicati sui social gli attestati di cordoglio e vicinanza alla famiglia. I funerali si terranno domani, mercoledì 29 ottobre, alle 14.30 nella Chiesa di Olmo. Le visite sono possibili presso la Moretti Funeral Home in via Collelungo 3 a Taverne di Corciano, oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 9 alle 13.30.

Il presidente della Sir Safety Perugia Gino Sirci e tutta la società si sono stretti con affetto alla famiglia per la scomparsa di Graziano. Anche il presidente della Bartoccini Antonio Bartoccini, i vice presidenti Ciro Iacone e Gianluca Gargaglia e tutta la società si sono stretti al dolore del fratello Daniele Corgna e della famiglia, ricordando Graziano come grande tifoso da sempre. L’Unione Sportiva Mantignana Montemalbe ha espresso cordoglio per la scomparsa del consigliere e amico, rivolgendo un sentito pensiero alla famiglia e ai suoi cari.