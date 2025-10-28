Ascolti tv, ‘Blanca 3’ vince la prima serata e ‘La ruota della Fortuna’ fa il 25.4% di share

(Adnkronos) – La Ruota della Fortuna ha vinto la sfida degli ascolti con Affari Tuoi ieri lunedì 27 ottobre. La fiction 'Blanca 3', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.884.000 spettatori e il 24.3% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello' su Canale5, che ha conquistato 1.864.000 spettatori e il 15% di share (Night a 1.064.000 – 23%, Live a 655.000 – 16.3%). Terzo posto per 'Jack Reacher – Punto di non ritorno' su Italia1, con 1.384.000 spettatori e l’8.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 (867.000 spettatori, share 6%, preceduto dalla presentazione a 810.000 – 4%); 'La Torre di Babele' su La7 (822.000 spettatori, share 4.4%); 'GialappaShow' su Tv8 (660.000 spettatori, share 4%); 'Quarta Repubblica' su Rete4 (594.000 spettatori, share 4.7%, dopo presentazione a 695.000 – 3.4%); 'Lo Spaesato' su Rai2 (619.000 spettatori, share 3.8%, dopo presentazione a 428.000 – 2.1%); 'Little Big Italy' sul Nove (342.000 spettatori, share 2%). In access prime time, su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' condotta da Gerry Scotti ha ottenuto 3.947.000 spettatori e il 19.5% di share, mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 5.327.000 spettatori pari al 25.4%. Su Rai1, 'Cinque Minuti' ha interessato 4.141.000 spettatori (20.5%) e 'Affari Tuoi' con Stefano De Martino al timone ha registrato 4.822.000 spettatori e il 22.9% di share. Nel preserale, su Rai1 'L’Eredità – La Sfida dei 7' ha ottenuto 3.442.000 spettatori (23.7%), mentre 'L’Eredità' ha coinvolto 4.656.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 'Avanti il Primo' ha intrattenuto 2.217.000 spettatori (16.6%) e 'Avanti un Altro' ha convinto 3.322.000 spettatori (20.1%).

