lunedì 27 Ottobre 2025
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese

adn-ultimora
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

