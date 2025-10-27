Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese

(Adnkronos) – Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale.
