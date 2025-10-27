spot_img
lunedì 27 Ottobre 2025
Rieti, incidente sulla Salaria: due morti. Strada chiusa in entrambe le direzioni

(Adnkronos) –
Due persone sono morte in un incidente tra due veicoli sulla strada statale 4 via Salaria al km 70,000 a Rieti. Come sottolinea Anas a causa dell'incidente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla via Turanense: per chi proviene da Roma al km 68,500, per chi arriva da Ascoli al km 73,000. I mezzi pesanti sono invece deviati sulla strada statale 578 'Salto Cicolana'. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

