(Adnkronos) – "La morte di Pasolini rimane un mistero. Per varie ragioni ho approfondito la vicenda e rimango dell'idea che Pasolini non fosse stato ucciso da Pelosi, me lo disse lo stesso Pelosi". Così l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni a Radio Radicale, durante l'inaugurazione dell'opera di Nicola Verlato 'Assassinio di P.P.P/ Marlowe' allestita nella Sala della Sacrestia del complesso di Vicolo Valdina a Roma. "Ho grande nostalgia della sua libertà, della sua irregolarità, del suo coraggio, al tempo stesso del suo impegno civile", ha aggiunto Veltroni a quasi 50 anni dalla morte del poeta assassinato all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975.
Pier Paolo Pasolini, Veltroni: “La sua morte rimane un mistero ma non l’ha ucciso Pelosi”
