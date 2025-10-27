Nasce a Corciano la nuova sede dell’Universita’ di Perugia: un polo di creativita’ e innovazione per il Design

È stata inaugurata lunedì 27 ottobre la nuova sede dell’Università degli Studi di Perugia a Corciano, all’interno del Centro Caselli di San Mariano. La struttura aprirà ufficialmente le sue porte giovedì 7 novembre con la prima lezione del corso di laurea in Design, dedicata all’Exhibit Design, alla quale parteciperanno circa cento studenti del terzo anno.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte il magnifico rettore Maurizio Oliviero, il consigliere regionale Cristian Betti, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, insieme ai professori Gigliotti e Belardi.

Con grande emozione, il sindaco Pierotti ha ricordato il lavoro di squadra che ha reso possibile la realizzazione della sede universitaria a Corciano. “Per la nostra amministrazione – ha dichiarato – questa apertura rappresenta un doppio orgoglio, perché il percorso prende il via in una struttura dedicata a Sabrina Sabelli, una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Sabrina ha incarnato tre grandi amori: quello per la famiglia, per l’istruzione e per la sua Corciano”.

Il magnifico rettore Oliviero ha voluto ringraziare “la moltitudine di persone invisibili” che, con il loro impegno, rendono possibili iniziative di rilievo come questa.

“Dopo appena due mesi dall’annuncio – ha sottolineato – siamo qui a inaugurare questa bellissima sede. È la dimostrazione che, quando esiste una visione condivisa tra Università e amministrazione, i risultati si concretizzano rapidamente e con qualità”.

“Questa inaugurazione testimonia come l’Università sia un’istituzione aperta e capace di dialogare con il territorio – ha dichiarato il presidente Presciutti –. Non è solo un giorno di festa, ma l’avvio di uno spazio accogliente e vitale, frutto di una visione condivisa e della volontà di realizzare qualcosa di concreto. Dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi, entrando qui, si sentano già parte del presente e non solo del futuro”.

“Questa – le parole del consigliere regionale Betti – è una giornata davvero emozionante, su molti livelli. Questo spazio, che ho avuto il piacere di rinnovare da sindaco di Corciano, oggi assume una nuova e importante funzione per la comunità. Grazie all’intervento dell’Università, la più antica istituzione dell’Umbria, e del Comune di Corciano con la squadra del sindaco Pierotti, qui arriveranno centinaia di studenti con le loro idee e speranze, destinate a trasformarsi in realtà concrete, proprio come quest’aula, un sogno fino a poco tempo fa. Vedere il nome di Sabrina Caselli accanto al simbolo dell’Università è un’ulteriore, profonda emozione per chi ne ha conosciuto il valore e l’amore per l’istruzione e la cultura”.

